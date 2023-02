El Cardona va vèncer a Súria (2-1) en un derbi molt igualat on els cardonins van saber aprofitar les seves ocasions, sobretot al primer temps, per vèncer i reafirmar el tercer lloc a la classificació.

El Súria va sortir millor i va dominar la pilota durant el primer temps, però les ocasions no arribaven gràcies a la bona feina defensiva dels locals que, en un contraatac, van obrir el marcador mitjançant Torres. Els suriencs no es van rendir, però no van aconseguir marcar.

Al segon temps, van ser els cardonins qui van agafar les regnes del joc i, en una jugada col·lectiva, Ratera va rematar una centrada per marcar el segon. Paradoxalment, el gol va deixar tocats als locals, i això ho va aprofitar el Súria per tornar a créixer i agafar la pilota, i això els va ajudar a retallar distàncies a vint minuts pel final, amb un gol, obra de Mitjans. A partir d'aleshores, i malgrat la expulsió del tècnic cardoní per protestar un possible penal, el Cardona va tornar a dominar la situació i no va patir per assegurar els tres punts.