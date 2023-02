El Manresa CBF ha tingut una doble oportunitat de vèncer a la pista del Draft Gramenet, un altre conjunt situat a la part alta, i oblidar la derrota de la setmana anterior contra el Roser, el líder de la categoria. Les jugadores de Gerard Barbé, però, no han pogut culminar una remuntada durant el temps reglamentari, tot i que han tingut el tir per guanyar el partit, i després han estat superades pel rival a la pròrroga (64-63).

Les manresanes, amb algunes baixes, han anat a remolc durant tot el partit, però una gran defensa els ha permès avançar-se per un punt. Amb 51-52, la local Serrano ha anotat un tir lliure i Caro ha tingut el triple alliberat del triomf, però no ha entrat. En la pròrroga, el Gramenet s'ha escapat i, tot i la retallada final amb un triple de Mar Martí, ja no hi ha hagut temps de res més.