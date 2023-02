El Manresa CBF U18 ha perdut per 42-33 a la pista del líder del seu grup, un Jet Terrassa que ha aprofitat un col·lapse ofensiu de les bagenques per escapar-se en el marcador i assolir una distància que ja no ha estat recuperada.

En els primers cinc minuts, les manresanes oferien una imatge diferent a la de tot el partit, anotant amb facilitat (deu punts), però també concedint molt en defensa, fins al punt de rebre 14 punts en aquest període. Però a partir dels cinc minuts de joc, s'ha entrat en un col·lapse absolut. A l'equip no li sortia res, ni tan sols les accions més senzilles en atac, i es permetien punts fàcils en defensa, sobretot des del descans. En el tram final, les manresanes han trobat més fluïdesa en el joc, però l'intercanvi de cistelles i les pilotes perdudes han beneficiat un Jet Terrassa que no ha tingut gaires dificultats per arribar victoriós al final del duel. JET TERRASSA: Trueba 9, García 5, Samper, Sánchez 8, Santandreu 4 -cinc inicial- Aragonés, Jalle 4, Ruiz 4, Tarrasa, Ramírez i Galván 2 MANRESA CBF 18: Junyent 5, Valdés, Serramalera 4, Albàs 4, Castellana 8 -cinc inicial- Molina, Alier, Petrutiu, Momotiuk 2, Albas 4, Diallo 6 ÀRBITRES: Maldonado i Besabés PARCIALS: 14-10, 20-15 (descans), 35-18, 42-33