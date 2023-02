El CB Navàs va retrobar amb la victòria davant del CN Helios per 69 a 55. Els bagencs van anar per davant del marcador gairebé la totalitat dels 40 minuts disputats, i no es van deixar sorprendre per un Helios que, tot i ser el cuer de la competició, venia de donar guerra en els darrers partits que havia disputat.

L'últim fitxatge navassenc, el jove pivot Eduardo Ibañez era jugador de l'Helios, un fet que contribuïa a la motivació visitant per a mostrar una bona versió. Els dos equips es van mostrar poc encertats en el llançament, però el bon nivell defensiu bagenc va permetre que els locals sempre anessin per davant al marcador. Aquesta circumstància, combinada amb el control del rebot als dos costats del parquet, van permetre als navassencs controlar el ritme del partit. En aquest sentit, cal destacar la figura d'Albert Planell, que va fer-se amb 22 rebots en total, 9 d'ells en atac. Aquest domini sota la cistella, donava segones opcions als bagencs, que d'aquesta manera acabaven de tancar amb solvència el partit. Amb aquesta, el Navàs suma la novena victòria del curs i es col·loca en setena posició. A la següent jornada, visitarà el pavelló del CB Igualada. CB NAVÀS VISCOLA: Sims 24, Yuste 5, Batllo 2, Planell 8, Xavier –cinc inicial– Juncadella 7, Montagut 7, Ibañez 14, Marti 2. CN HELIOS: Palacin, Abad 10, Vela, Martinez 25, Ramiro 8 –cinc inicial– Francisco 6, Paradera 6, Lorente, Campo. ÀRBITRES: Guadalajara i Marco. PARCIALS: 15-11, 33-23 (descans), 50-39, 69-55