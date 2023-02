El Barça continua arrencant les pàgines del calendari apropant-se cada dia més a un títol que comença a albirar a l’horitzó. Avui, amb un solitari gol de Pedri i activant a la segona part el mode supervivència, els de Xavi han posat la creu a una de les sortides més difícils de la temporada. El Madrid ja és a onze punts, amb un asterisc: no va jugar perquè dissabte va guanyar el Mundial de clubs, però dimecres recuperarà aquest partit pendent amb el cuer Elx.

Pressió agressiva, ritme alt i pilotes en profunditat. El Barça ha sortit al camp oposant una intensitat majúscula al bon toc de pilota del Vila-real de Setién, que li ha discutit la possessió als blaugranes, però només ha amenaçat de veritat, en la primera part, quan al darrer minut Pedri ha fet una passada enrere temerària amb el cap que Morales ha recollit per sortir com una bala cap a la porteria de Ter Stegen. El seu xut, però, s'ha estavellat al lateral de la xarxa.

Tot el que va passar abans van ser bones notícies per un Barça que ja fa dies que s’ha cregut que pot ser campió. Xavi va sortir amb el 4-4-2 habitual, amb el canvi de Kessié en el lloc del lesionat Busquets. Els groguets han aplicat unn sistema similar amb Baena fent de quart migcampista i, alhora, fals extrem. Però quan Coquelin ha deixat el terreny de joc danyat, l’entrada de Chukwueze ha redefinit la pissarra cap al 4-3-3.

El Barça ha donat aviat la primera mostra d’ambició amb una passada en profunditat de Pedri que Lewandowski no ha transformat en gol perquè va xutar al cos de Reina. Davant un Vila-real que tocava i tocava, els blaugrana pitjaven l’accelerador, saltava a la pressió i, al minut 20, han combinat per marcar. En una acció en la que hi ha intevingut mig equip després d’una recuperació de Koundé, Pedri s'ha infiltrat pel centre de la defensa local i ha batut Reina creuant l’esfèrica. Premi merescut davant un rival de categoria però inofensiu en atac per culpa, en bona part, de la rereguarda que Xavi està consolidant.

El Vila-real ha continuat intentant arribar a l’àrea barcelonista a través de la circulació i el Barça a mantingut l’amenaça a camp obert i amb un De Jong omnipresent. Ni Lewandowski amb un xut centrat ni Morales en l’esmentada jugada han pogut alterar el marcador.

Un avantatge d’un gol sempre és un perill, i el patiment implícit no s'ha esborratde l’ànim dels culers fins que Hernández Hernández ha xiulat el final amb l’ensurt en el darrer segon d’un VAR que ha desmentit que Koundé hagi tocat la pilota amb la mà dins l’àrea. Però la taca sobre la bona imatge del primer temps que va significar el cúmul de pèrdues i imprecisions del segon només la ha netejat el valuós triomf.

El Vila-real ha pujat la pressió i no ha deixat maniobrar un Barça que s'ha perdut en la precipitació i la falta de contundència. Després d’un quart d’hora inicial de desconcert, l’equip ha semblat que podria sentenciar al contracop, però Raphinha i Lewandowski, principalment, han decidit malament un munt de cops i els minuts han anat passant amb el Vila-real intentant l’empat amb més amenaça que perill real. Ter Stegen no ha hagut d’intervenir gaire: ja ho va fer per ell un immens Araújo. Al capdavall, però, tres punts en un estadi complicat.