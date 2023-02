El Bàsquet Manresa va vèncer amb contudència el CB Hospitalet per 75 a 92. Un triomf que col·loca els manresans en segona posició virtual de la taula de classificació, empatat amb el líder, el Barça, i esperant el partit de la jornada passada i que encara no ha disputat el Joventut de Badalona.

Els de la capital del Bages van sortir intensos i no van deixar que els locals prenguessin la iniciativa al marcador en cap moment, tot i que els hospitalencs es mantenien a prop dels bagencs. En els darrers compassos de període, però, el Bàsquet Manresa va trepitjar fort l’accelerador i va aconseguir un avantatge de 13 punts que encarava l’enfrontament.

Tot i l’anterior, els locals no es van arrugar i amb un gran segon quart van aconseguir retallar significativament l’avantatge visitant, que va passar a ser només de 6 punts (36-42). A la represa, però, els de la capital del Bages van tornar a fer gala del seu caràcter i qualitat, i van tornar a posar 17 punts entre els dos equips (50-67). Un avantatge que, tot i ser rellevant, no acabava definitivament amb les opcions hospitalenques d’endur-se el partit.

Un darrer període amb la victòria a l’abast va veure com els bagencs feien lluir el seu encert des de més enllà dels 6,75 i des de la línia de tirs lliures per tancar un partit important que els manté a la part alta de la classificació en la segona fase de Preferent A. La setmana vinent, el Bàsquet Manresa rebrà al Congost el Joventut de Badalona, un rival directe amb un partit menys que encara no coneix la derrota en aquesta segona fase de competició.