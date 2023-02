El CB Esparreguera va deixar escapar la victòria (49-70) davant l’Es Castell, un rival directe per a les places de descens directe al grup C2 de Lliga Eba. Els del Baix Llobregat es van mostrar molt competitius durant el primer període, tot i no estar especialment encertats en atac. Tots dos equips van fer prevaler la seva capacitat defensiva, i no van donar gaires possibilitats als atacs. Prova d’aquest fet és que la diferència entre els dos equips, al final del tercer quart, era només de 8 punts. Un desavantatge que s’explicava per l’encert visitant des dels 4,60, que no van fallar cap dels tirs lliures que van llançar. Al darrer període, la precipitació ofensiva local va ser penalitzada amb duresa per l’equip menorquí, que va acabar aconseguint una victòria molt important per salvar-se.