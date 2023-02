Després de cinc jornades com a màxim responsable tècnic del CF Igualada (dos empats i tres derrotes), Agustín Isabel va guiar els blaus a assolir la tercera victòria de l’exercici. Els igualadins van golejar el CCD Turó de la Peira (4 a 1). El duel al Municipal de Les Comes enfrontava dos conjunts que flirtejaven amb la zona de descens en acumular, només, 13 punts en 16 partits jugats. Per tant, tot feia preveure un matx caracteritzat per l’equilibri. El destre Thommy Bejarano va avançar els anoiencs a l’electrònic de seguida (min 7). El barceloní Èric Díaz va neutralitzar l’avantatge dels amfitrions (min 35), però el segon gol de Thommy Bejarano (min 44) va desequilibrar de nou el marcador (2 a 1). A la represa, dues accions de contracop culminades per Franc Samaniego (min 69) i Arnau Cuadras (min 88) van sentenciar el triomf igualadí.