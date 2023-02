El CF Martorell va encaixar la segona derrota consecutiva al feu del primer classificat del grup 3r de la Primera Catalana, la UE Valls (2 a 0). Tot i les baixes que hi ha hagut a la plantilla blanc-i-vermella en les darreres setmanes (Roger Peña, Xavi Torres i Èric Iglesias), la formació entrenada per Javi Gómez va competir de tu a tu amb el líder durant el primer període i Alfredo David Trejo i Martí Ramos van disposar de dues ocasions per donar avantatge als martorellencs. La rematada creuada del primer va sortir fregant un dels pals de la porteria vallenca i el porter José Luis Ruiz va conjurar el xut enverinat del segon. A la represa, les errades defensives comeses pel sistema defensiu del CF Martorell van afavorir que Ricard Nogueira certifiqués el triomf de la UE Valls amb un doblet (minuts 62 i 64). En aquest segon període, van debutar amb el conjunt blanc-i-vermell el mitja punta Carles Güell (Unió Atlètica d’Horta), jugador que torna al primer equip del CF Martorell, l’extrem esquerre Jomi Nazarov (CD Miguelturreño) i el juvenil Rubén Espinar.