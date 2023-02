Meritòria igualada del FC Pirinaica contra el segon classificat, el poderós Atlètic Segre (2 a 2). La pressió exercida pels amfitrions durant el primer període va impedir als lleidatans trenar el joc amb comoditat i continuïtat. Així doncs, el conjunt entrenat per Josep Maria Turull només va gaudir de dues ocasions, a càrrec de Cristian Valcárcel i Youssef Ouakkati, que el porter Marc Armengol va conjurar amb dues grans aturades. L’escenari es va modificar tot just iniciar-se la represa. Un refús defensiu incomplet de la defensa vermella va permetre als visitants assistir Cristian Valcárcel. El davanter lleidatà va encarar en solitari Marc Armengol i el va batre amb una inapel·lable rematada rasa i creuada (min 46). Tot i l’adversitat, el FC Pirinaica no es va destarotar i la lluita d’ambdues formacions per aconseguir el control del tempo del partit va ser la gran protagonista fins que el fins fa unes setmanes davanter del Lleida Esportiu, Adrià de Mesa, va aprofitar el servei d’un córner (min 73) per ampliar l’avantatge lleidatà (0 a 2). Unes mans d’un defensa visitant van propiciar el penal, que va materialitzar Felipe Guerrero Pipe (min 77). Ferran Rabassa es va incorporar al joc i els vermells van accentuar la seva pressió ofensiva. L’inconformisme dels manresans va ser fructífer i Óscar Uroz va igualar el marcador (min 85) amb un golàs. En els minuts finals de l’enfrontament, el lleidatà Marc Enríquez va estavellar al pal una enverinada rematada de cap.