El somni de l'ascens continua viu pel CN Manresa Fibracat després de la contundent victòria per 19-7 davant un CN Martorell que va acudir a les piscines Manel Estiarte amb una plantilla molt curta. Les visitants només van anar per davant amb el 0-1, i van resistir tant en el primer quart (3-2) com en el segon (8-5 a la mitja part).

El CN Manresa Fibracat, per la seva part, va pitjar l'accelerador al tercer període, amb un 7-0 que va deixar el partit vist per sentència.

Sara Quirante, amb 8 gols, va ser la màxima anotadora del conjunt que dirigeix Jordi López. El proper compromís el tindrà l'equip dissabte vinent a la piscina del Sant Feliu.