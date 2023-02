Jakub Jankto (Praga, 1996) s’ha convertit en el primer jugador de LaLiga a anunciar públicament la seva homosexualitat. El txec és futbolista del Getafe, tot i que aquesta temporada està cedit a l’Sparta de Praga. El seu pas endavant suposa trencar una barrera històrica que ja han tombat els darrers mesos futbolistes com Josh Cavallo, de l’Adelaide australià, o Jake Daniels, del Blackpool anglès.

«Soc homosexual i ja no vull amagar-me», diu Jankto en un vídeo que ha compartit amb els seus seguidors. El jugador vol que aquesta revelació sigui el principi d’una vida lliure on no hagi d’ocultar la seva condició sexual. Jankto va militar el curs passat al Getafe, que continua sent amo dels seus drets esportius. A l’agost es va fer oficial la seva cessió a l’Sparta de Praga del seu país, amb el qual és internacional.

«Viure en llibertat»

«Com tots els altres, tinc els meus punts forts, tinc les meves debilitats, tinc una família, tinc els meus amics i tinc una feina que faig el millor que puc, des de fa anys, amb serietat, professionalitat i passió», indica el migcampista a la publicació on parla obertament de la seva sexualitat.

Jankto alça la veu per tots aquells que encara continuen vivint reclosos, assegurant que vol «viure la vida en llibertat, sense pors, sense perjudici, sense violència, però amb amor». Per la qual cosa conclou: «Soc homosexual i ja no vull amagar-me». Les paraules del jugador del Getafe suposen un gran pas endavant en un esport on es compten amb els dits de les mans els futbolistes, àrbitres o entrenadors que han fet una confessió similar.