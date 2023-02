Joan Soteras continuarà essent el president de la Federació Catalana de Futbol després de la repetició de les eleccions, que ha tingut lloc avui amb diferents seus arreu del país com a punts de votació. Soteras hauria tret 503 vots, per 335 del seu principal opositor, Juanjo Isern. Pep Palacios, per la seva part, només n'ha tret 12.

La jornada ha estat enterbolida per la presència dels Mossos d'Esquadra. Tal i com ha avançat durant la tarda el portal Iusport de dret esportiu, agents del cos català han hagut de desplaçar-se als punts de votació de Tarragona, Granollers, Vilafranca del Penedèes i Cornellà de Llobregat després que Isern i els seus interventors haguessin denunciat que s'havia impedit el vot a representants legals de diversos clubs. Segons ha avançat Betevé, la televisió local de Barcelona, Juanjo Isern ja ha denunciat irregularitats. Les eleccions es van celebrar el passat 22 de maig, però el Tribunal Català de l'Esport va constatar que s'havien manipulat i falsificat, almenys, 175 vots. (EN BREU, AMPLIACIÓ)