Josep Morales, del club AE Mountain Runners del Berguedà, va guanyar diumenge la Cursa dels Biberons que va obrir la 21a edició de la Copa Catalana de curses de muntanya. Després d'un període d'absència per culpa de les lesions, el corredor de Sant Pere de Ribes va recordar el magnífic atleta que l'any 2020 va quedar campió de Catalunya en guanyar a la Berga-Rasos-Berga.

En un recorregut de 23 km i 1.345 m de desnivell, amb inici i final a Pinell de Brai (Terra Alta) i pas per les serres de Cavalls i Pàndols, Morales va ser el més ràpid fent un temps de 2.03.38, seguit de prop per Marc Gasa (CAPS), que va entrar només 33 segons per darrera assolint així el seu primer podi en la competició. Pau Lleixà (CCE Trencacims) va finalitzar tercer, a 1.47 de Morales.

En la categoria femenina es va imposar Cèlia Balcells (CE Queralt), amb 2.33.54, seguida d'Anna Guirado (AE Trail Xics del Montseny), a 3.52, i Carolina Rius (CE Madteam), a 8.39. La millor representant de la Catalunya central va ser la berguedana Carla Esclusa (CQUIE Puig-Reig), que va quedar quarta, a 11.18.

La cursa organitzada per l’Associació Esportiva Cota 750 va tenir l'inici i el final davant l'edifici de la Cooperativa de Pinell de Brai i va unir un cop més esport i història. No en va, la cursa porta el nom de la lleva del Biberó, el grup de nois joves que van ser reclutats per l'exèrcit republicà per lluitar a les terres de l'Ebre contra les tropes feixistes durant la guerra espanyola.

La Copa Catalana té cinc curses. La segona es farà el 4 de juny a Molló, amb motiu de la Molló Trail.