La Comissió Antiviolència ha acordat aquest dilluns proposar una multa de 40.000 euros i tres de 30.000 per als aficionats que van participar activament en una baralla amb motiu de l’Atlètic de Madrid-Barcelona (0-1) del 8 de gener passat, protagonitzada per membres de dos grups radicals locals enfrontats.

La sanció per a un d’ells, que va utilitzar una defensa extensible durant l’enfrontament a prop de l’estadi Metropolitano, inclou la prohibició d’accés als recintes esportius per un període de tres anys. Pels mateixos incidents Antiviolència també ha proposat una altra multa de 3.001 euros i prohibició d’accés als recintes esportius per un període de sis mesos.

La Comissió ha proposat altres multes de 4.000 euros per a quatre aficionats que van protagonitzar disturbis i una baralla que ha requerit la intervenció dels funcionaris per restablir l’ordre amb motiu del partit Racing de Santander-Sporting de Gijón, celebrat el passat 14 de gener, amb prohibició d’accés a recintes esportius durant 12 mesos.

Entre altres acords, Antiviolència ha proposat també multar amb 3.001 euros els clubs Sestao River i Real Unión, els dos per deficiències en les mesures de permanència i desallotjament d’espectadors, en no impedir una invasió massiva al camp d’aficionats al terme dels partits de la Copa del Rei contra el Racing Club i el Cadis, respectivament, el novembre passat per festejar la victòria local el novembre passat.