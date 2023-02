Un gol en pròpia porteria del barceloní Adrià Saró (min 10) i la setena anotació a la lliga de l’extrem Josep Navarro (min 29) van propiciar la vuitena victòria de la UD San Mauro. El conjunt de Santa Margarida de Montbui es va imposar al FC Martinenc (2 a 1). Els mauristes van afrontar el partit amb nombroses baixes per lesió i durant el matx van perdre Pau Yáñez, Èric González i Martí Just per molèsties. Tot i aquest cúmul d’adversitats, els amfitrions van saber gestionar el seu avantatge a la represa i s’afermen a la sisena posició (29 punts), a només un punt del cinquè classificat, la Unificació Llefià.