Albert Ortega: "El vuitè lloc al mundial ajuda per veure que podem estar amb els millors"

L'esquiador barceloní Albert Ortega (1998) va donar la sorpresa fa uns dies en quedar vuitè en la prova de supercombinada alpina (la suma del supergegant i l'eslàlom especial) en els mundials que s'estan disputant a les estacions franceses de Courchevel i Meribel. És el millor resultat d'un esquiador català en uns mundials i, a nivell estatal, només l'ha superat el mític Paco Fernández Ochoa, bronze en eslàlom a Saint-Moritz'74, cinquè en la combinada a Lake Placid'80 i sisè a Innsbruck'76. També el va igualar Aurelio García a Val Gardena'70.

Ortega, que va quedar 33è en el supergegant i ahir va renunciar al paral·lel per centrar-se en el gegant, que es disputarà divendres, és de La Molina Club d'Esports, conjunt cerdà que té un altre representant als mundials, l'osonenc Quim Salarich. Està completant uns primers mesos del 2023 molt exitosos, en què va ser or a la Universíada de Lake Placid i ara s'instal·la a l'elit mundial per mirar de quedar-s'hi.

Com va quedar després del vuitè lloc a la Supercombinada?

Molt content i amb moltes ganes de continuar per a les següents proves, tot i que el Supergegant no em va anar gaire bé perquè no em trobava bé físicament, vaig estar malalt la nit anterior, però ja estic recuperat

Se l’esperava?

Venia d’un or a la Universíada de Lake Placid. Aquí hi havia un eslàlom especial difícil i sabia que els velocistes hi patirien una mica més. Vaig jugar les meves cartes de ser sòlid en l’eslàlom i fer una bona prova en el supergegant. Vaig quedar content de millorar la marca que vaig fer aquí dos anys enrere en el sentit d’estar més a prop dels primers.

Aquestes van ser les claus d’aquest resultat?

La clau ha estat la preparació que hem fet abans. He entrenat molt més volum d’eslàlom i també de velocitat. Amb tot l’equip vam plantejar aquesta prova com un objectiu de la temporada. Gràcies a aquesta feina el resultat ha estat bo i comencem a treure el cap amb els millors del món.

Dona més valor al resultat del mundial o a l’or de la Universíada?

Al resultat del mundial perquè aquí hi han els millors del món i allà era una lliga amb nois de la nostra edat. En el mundial sempre hi ha sorpreses i aquest cop ens ha tocat a nosaltres.

Quina és la seva relació amb La Molina Club d’Esports, el seu club?

Vaig néixer a Barcelona però des dels dos anys hi esquio. Tota la meva trajectòria esportiva ha arribat arran d’estar amb ells, formant part del club. M’han anat seguint durant tota la trajectòria fins ara i estic content de poder dir que vinc dels Pirineus, que puc estar entre els millors del món sense oblidar els orígens.

En aquest mundial, a part de vostè, també hi ha Quim Salarich, del mateix club. Aquestes participacions parlen bé de la feina que s’hi fa?

Sí, sempre han donat suport a l’esport d’alt nivell. Hi ha el Quim, però també Xavi Salarich, Núria Pau, Ricard Ortega, Pol Carreras, i molt esportistes més a nivell de federacions autonòmiques hem sortit d’allà. Sempre hi ha hagut una relació molt estreta amb el club, tant amb el meu germà com la família. És molt d’agrair la feina que han fet i la relació amb l’esquí de competició.

Com l’ajuda aquest resultat de cara al futur?

Ho fa molt, sobretot a nivell d’equip i per a mi, per veure que podem estar a davant amb els millors. Ara provarem d’assolir el millor nivell per al gegant, que és l’objectiu principal i continuar en aquesta línia de treball. S’està veient que la progressió ha estat molt positiva aquests últims anys. Vull millorar cada cop més el meu rànquing per ser a davant d’aquí a poc.