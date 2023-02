Els tiradors del Club Tir Precisió van aconseguir dues medalles de plata en els Campionats de Catalunya de F-Class 50 metres, en les modalitats d'open i restricted, que es van fer a les instal·lacions manresanes. Les proves eren de categoria única i les organitzava la federació catalana. Hi van participar 34 tiradors de sis clubs.

Així, Beltran va fer un total de 300,31 punts i va quedar a només sis centèsimes de la victòria, que va ser per al representant del Club Tir Olímpic Lleida Jaume Lladós, que en va totalitzar 300,37 punts. Tercer va ser Josep A. Rodríguez, del CTE Osona, amb els mateixos punts que Bertran.

L'altra plata va ser per a Anna Maria Herrera, segona en restricted amb 296,20 punts, només vençuda per Jesús Alonso, del CT Sabadell, amb 300,20. En la competició per equips, la formació composada pels dos tiradors mencionats i per Mercè Mas va acabar en cinquè lloc, amb 891 punts. El títol va ser per al Club Tir Esportiu Barcelona.