El jutge disciplinari únic de la Federació Espanyola de Futbol ha resolt aquesta setmana la victòria per 0-6 del Covisa Manresa sobre l'Hospitalet Bellsport en el partit que totes dues formacions van disputar a Bellvitge i que havia acabat amb la derrota bagenca per 9-5. El motiu va ser l'alineació indeguda d'un jugador dels riberencs, que té més de 23 anys però que va disputar el duel amb fitxa de l'equip filial. A més, ha imposat una multa de 100 euros a l'Hospitalet Bellsport. El resultat permet que el Covisa es mantingui quart, amb 36 punts, i que augmenti la distància a sis punts sobre el cinquè classificat, el Nova Elda, en la lluita per entrar als play-off d'ascens a Segona Divisió.