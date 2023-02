Aquest 2023 és any de Mundial i Espanya lluitarà per conquistar-lo o, si més no, per superar els resultats aconseguits fins ara en una cita d'aquest calibre, on només ha guanyat un partit en les dues participacions de vuit Mundials celebrats. El d'Austràlia serà el novè i significarà el tercer consecutiu per a Espanya, cosa que reflecteix la progressió del futbol femení nacional. L'ascens de la Selecció absoluta femenina ha estat producte de dos factors bàsics: un talent més gran (ara hi ha més nenes que juguen a futbol) i una millora de recursos a la RFEF. Per veure a quin nivell es troba i per preparar aquesta cita, la Selecció de Jorge Vilda passarà per un test a la Copa de Nacions d'Austràlia, que se celebra entre el 16 i el 22 de febrer.

Selecció femenina: 40 anys del naixement d´una passió.

Espanya ha participat en dos Mundials i ha disputat 7 partits, dels quals n'ha guanyat un, empatat dos i perdut quatre. A Austràlia, aquest estiu, esperen poder guanyar, com a mínim, dos partits, i a partir d'aquí somiar que tot és possible perquè així ho diu el número 7 del rànquing FIFA. Per arribar a aquesta esperançadora situació han hagut d'escurçar terminis, multiplicar la velocitat i escurçar una distància respecte de les millors del món que fa poc més d'un lustre semblava insalvable. D'on venia la Selecció espanyola femenina i on és ara? Per començar per alguna cosa i contextualitzar, abans de l'arribada de l'actual directiva de Luis Rubiales, cada futbolista convocada per la Selecció guanyava 40 euros al dia i ara, per primera vegada a la història, les jugadores obtenen drets d'imatge (més enllà de que hagin doblat les primes i les dietes).

Abans del 2018, quan Luis Rubiales aterra a la Ciutat del Futbol, no existia un pressupost femení mentre ara es treballa amb 27 milions d'euros que es reparteixen per a totes les seleccions, competicions, ajudes a clubs, jugadores… I l'estiu passat es va signar un acord amb el sindicat Futpro perquè les jugadores convocades cobrin el mateix percentatge de primes i tinguin les mateixes condicions en les concentracions que els seus companys masculins (més endavant es detalla), a més que participin en el repartiment dels diners obtinguts per patrocinis. El repte de la RFEF no és conformar-se, és continuar creixent de manera escalonada i organitzada sabent d'on es partia i on és el futbol femení que depèn del seu pressupost actualment.