L'atleta santjoanenca de l'Avinent Manresa Meritxell Soler s'estrena aquest diumenge en la distància de la marató. Ho farà disputant la prova de Sevilla i amb la intenció d'assolir una marca que l'aproximi a la participació en els Jocs Olímpics que s'han de fer l'any vinent a París.

Soler arriba a la capital andalusa en les millors condicions. De fet, la setmana passada ja es va reservar no participant en la Lliga Iberdrola en pista coberta amb el seu equip. En els darrers mesos ha dut a terme una preparació específica en la qual ha sumat 2.450 quilòmetres en divuit setmanes. En aquest període de temps es va endur la victòria en la Cursa dels Nassos de Barcelona, amb uns excel·lents 32.31, en la Cursa dels Bombers de Barcelona i proclamant-se campiona de Catalunya dels 10 quilòmetres, una cita que es va disputar a Manresa, i de la mitja marató, a Lleida.

El salt de qualitat

El canvi en el nivell de dificultat de les fites de Soler va ser l'any passat, quan en la mateixa ciutat en què competirà diumenge va imposar-se en la mitja marató amb un registre d'1.10.36. També es va proclamar campiona d'Espanya a Paterna, a prop de València, i hauria pogut anar als mundials que s'havien de fer a la Xina, però les restriccions per culpa de la pandèmia al país asiàtic li ho van impedir. També va estrenar internacionalitat, ja que va córrer amb la selecció espanyola la Copa d'Europa dels 10.000 metres a Pacé (França), on va aturar el cronòmetre en 32.54.28.

L'objectiu final de Soler és poder ser als Jocs Olímpics de l'any que ve, però hi ha una cita prèvia, els mundials que es faran a Budapest el proper mes d'agost. Per ser a la capital hongaresa, hauria de fer un registre proper a les 2 hores i 28 minuts, la mínima establerta per la World Athletics (Federació Internacional) per participar-hi.

La marca mínima per ser a París l'any vinent és de 2.26.50. Caldria aconseguir aquesta marca, o entrar en la quota de vuitanta atletes que hi podran prendre part. Per aconseguir-ho, soler haurà de córrer a Sevilla a un ritme de menys de 3 minuts i mig per quilòmetre, una prova de foc per a la seva evolució i resistència.