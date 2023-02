Cinc exdirigents en diferents àmbits de casa nostra rebran aquest divendres, dia 17, diferents premis per la seva tasca a càrrec de l'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport, en un acte que tindrà lloc a Barcelona.

D'aquesta manera, en la categoria d'exdirigents de club, seran premiats Carme Claret, com a exdirectora del Gimnàs Claret GYC de Manresa i també per la seva tasca amb la gimnàstica rítmica, tant a nivell català com internacional, i Jaume Ambròs, per la seva tasca durant dècades a l'escola Paidos de Sant Fruitós de Bages.

En aquesta gala també hi haurà el repartiment de premis per la tasca en els mitjans de comunicació. En aquest apartat, rebrà un premi el periodista de l'Ametlla de Merola Arcadi Alibés, per la seva feina a la Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals.

Finalment, en la categoria de dirigents institucionals, rebrà el seu guardó l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, i també el de Martorell, Xavier Fonollosa.