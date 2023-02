El CE Berga organitzarà aquest cap de setmana, amb el suport del Consell Comarcal del Berguedà i de l'Ajuntament, la novena edició del torneig Ciutat de Berga en categoria benjamí, que oferirà dissabte i diumenge un cartell de luxe al Camp Municipal d'Esports. Així, entitats com el FC Barcelona, el RCD Espanyol, l'Osca, l'Osasuna, el Vila-real o el Llevant seran de les més destacades en un campionat que s'ha anat consolidant cada any.

Així s'ha explicat en la presentació que s'ha fet aquest dimecres, amb la presència del president del club, Joan Noguera, el coordinador de l'entitat, Sergi Torrabadella, el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Isaac Santiago, i el conseller comarcal d'Esports, Abel Garcia. Per primer cop, hi haurà sis estructures professionals i es calcula que més de 2.000 persones passaran per les instal·lacions berguedanes aquests dos dies.

En l'acte, Joan Noguera ha agraït l'esforç del Consell i de l'Ajuntament. Per a ell, "aquesta serà la millor edició de totes. Gràcies a la suma d'esforços entre el club i les institucions, el torneig creix cada any i és un orgull". El conseller Garcia, per la seva banda, ha animat a que "tots els nens i nenes s'ho passin bé i que les famílies coneguin una comarca que té molt a oferir".