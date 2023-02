El Cadí la Seu ha estat més a prop que d'altres ocasions de vèncer a domicili un Perfumerías Avenida més accessible que en temporades passades, però ha acabat cedint al pavelló Würzburg de Salamanca per 63-47 després d'un mal últim quart, en què ha cedit molt en defensa i no ha trobat el camí en atac. I ha estat una llàstima, perquè les jugadores de Jordi Acero havien entrat als últims deu minuts a un sol punt de diferència i amb possibilitats d'assaltar el triomf.

Fins aleshores, el Cadí s'havia basat molt en l'aportació de Tunstull, que ha acabat amb 13 punts com a màxima anotadora visitant, per mantenir a ratlla una Reisingerova que tenia problemes a la zona. El Perfumerías ha dominat gairebé sempre, però mai no ha assolit una diferència que permetés pensar que el partit estava trencat.

Tot això s'ha mantingut fins al darrer període, en què un triple de Raventós (44-43) ha estat el cant del cigne. A partir de llavors, el Cadí només ha anotat quatre punts fins al final, i dos han estat de tirs lliures, i el conjunt de Salamanca ha trobat la seva pivot i també la motivació de l'ex del Cadí Andrea Vilaró per anar eixamplant la diferència fins als setze finals. El Sedis s'ha de recuperar ràpidament perquè diumenge rep la visita del potent Casademont Saragossa.

La fitxa

PERFUMERÍAS AVENIDA: Cazorla 14, Rodríguez, Vilaró 8, Carleton 13, Reisingerova 16 -cinc inicial- Domínguez 2, Gulbe 7, Nogic 3

CADÍ LA SEU: Ramette 4, Watts 5, Strautmane 2, Bahí 6, Tunstull 13 -cinc inicial- Kovacevic 3, Raventós 6, Brotons 2, Pujol 2 i Soler 4

ÀRBITRES: Lema, Morales i Arresa

PARCIALS: 19-14, 29-23 (descans), 41-40, 63-47