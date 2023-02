El Barça empata a casa en un festival ofensiu dels dos equips i l'eliminatòria es decidirà a Old Trafford (2-2)

El Barça ha empatat (2-2) contra el Manchester United en un duel que ha estat una oda a l'atac i un desastre de les respectives defenses. L'eliminatòria queda oberta per a Old Trafford, però els blaugrana no hi disposaran de Pedri, lesionat, ni de Gavi, sancionat. A més, caldrà que Xavi s'esmerci a no inventar defenses. Els 67 minuts que ha disposat la formada en el partit del Camp Nou demostren que no cal fer canvis a una cobertura que tan bé funciona a la lliga.

La sortida del United ha sorprès el Barça. Ten Hag ha apostat per situar Sancho a l'esquerra, on Araujo esperava Rashford. Aquest s'ha posat de davanter centre i Weghorst, l'ariet, de segon punta. Tots aquests moviments han provocat que el Barça hagi trigat uns minuts a reaccionar i Alba ha salvat una rematada de Bruno Fernandes. Però tot ha començat a millorar quan els locals han pogut sortir de la seva zona. Als vuit minuts, De Gea ha intervingut per aturar una rematada de Lewandowski i el Barça s'ha animat. Ha viscut els seus millors minuts, amb bons robatoris, un xut alt d'Araujo, una falta llançada alta per Marcos Alonso, una rematada de volea virtuosa de Pedri i una acció a la qual no ha arribat el davanter polonès.

Però en un duel d'alternatives, el United ha tornat a fer una passa endavant a partir d'una gran acció de Wan-Bisaka per la dreta en què De Jong gairebé es fa un autogol. Ter Stegen ha salvat llavors el Barça dos cops. El primer, en un mà a mà amb Weghorst, en què ha tret el xut del neerlandès. El segon, en una errada de Kundé que ha aprofitat Rashford. El porter alemany ha respost amb una gran intervenció a mà canviada. Enmig, Casemiro també ha avisat en una rematada de cap en una falta lateral, que ha anat de recte cap a Ter Stegen.

El tram final de la primera part ha vingut marcat per la lesió muscular de Pedri, que s'ha posat la mà a la cama i que ha hagut de retirar-se tot seguit. Abans, una falta de control de Wan-Bisaka ha permès Jordi Alba entrar a l'àrea, però el defensa ha reaccionat ràpidament en una acció en què els locals han demanat un penal que no era.

Segona meitat embogida

I si la primera part ha tingut moviment, la segona ha estat una total bogeria des del començament. Araujo s'ha complicat la vida i ha estat a punt de provocar un gol de Sancho abans que el Barça s'avancés en un córner directe rematat per Marcos Alonso al pal que defensava, malament, De Gea. Però l'alegria no ha durat ni dos minuts. Una mala sortida de Jordi Alba ha estat aprofitada pel United per enganxar dues passades i deixar sol Rashford, que ha rematat també pel pal del porter, defensat pèssimament per Ter Stegen.

Com ha passat històricament, el Barça no ha tolerat bé el gol en contra i, en un córner, Rashford s'ha desfet d'un Raphinha sense cobertura i ha centrat perquè Koundé s'anotés el segon autogol de la temporada. Eren els pitjors minuts per al Barça, que ha pogut rebre el tercer, en una rematada avortada per Alba a Wan-Bisaka i un penal molt protestat pels anglesos de Koundé a Rashford que, en cas d'haver existit, era a fora de l'àrea.

Aleshores Xavi ha canviat al 4-3-3 i, per fi, ha situat una defensa amb cara i ulls, amb tots al seu lloc. Lewandowski ha rematat alta una falta i, tot seguit, Raphinha ha empatat en una centrada xut que no ha tocat el polonès. Amb 2-2, qualsevol dels dos equips hauria pogut resoldre. Primer Rashford, amb un xut alt amb tot a favor. I sobretot, el Barça, amb un cop de cap sol de Raphinha, una rematada d'Ansu que ha anat centrada per a De Gea, un possible penal per mà de Wan-Bisaka i, sobretot, en un toc en pròpia porta de Casemiro que ha anat al pal. Pel camí, els blaugrana han perdut Gavi, el millor del seu equip, per a una tornada oberta a Old Trafford.

La fitxa

FC BARCELONA: Ter Stegen, Koundé, Araújo, Marcos Alonso (Christensen min 67), Jordi Alba (Balde min 67), De Jong, Kessié (Ansu Fati min 67), Pedri (Sergi Roberto min 41), Gavi, Raphinha (Ferran min 83) i Lewandowski

MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bisaka, Varane, Shaw, Malacia, Casemiro, Fred, Sancho (Garnacho min 81), Bruno Fernandes, Rashford i Weghorst

ÀRBITRE: Maurizio Mariani (ITA). Va amonestar els locals Jordi Alba i Gavi i els visitants Varane, Malacia, Casemiro i el tècnic, Erik ten Hag

GOLS: 1-0 Marcos Alonso min 50, 1-1 Rashford min 52, 1-2 Koundé (pp) min 59, 2-2 Raphinha min 76