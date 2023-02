El FC Pirineus Starc Hotel va encaixar, dissabte, una dolorosa derrota al Municipal Emili Vicente contra l'aleshores segon classificat, la UD Can Trias (0 a 3). L'ensopegada de les amfitriones comporta que s'esvaeixin bona part de les opcions d'aconseguir el títol de lliga i el preceptiu ascens de categoria de les urgellenques. No endebades, les tres úniques derrotes que ha encaixat el conjunt dirigit pel tècnic Jordi Pujol a la lliga s'han produït contra els seus dos oponents en la lluita per assolir el campionat, l'esmentada UD Can Trias i el Jàbac i Terrassa. Recordem que a la 3a jornada, l'equip de la capital de l'Alt Urgell va caure al terreny de joc de les egarenques (5 a 2).

Atès que al Jàbac i Terrassa li va correspondre descansar en aquesta 16a jornada del grup 2n de la Segona Divisió Femenina, la UD Can Trias és el nou líder de la lliga, amb 36 punts (15 partits jugats). El Jàbac i Terrassa davalla fins a la segona posició (34 punts en 14 partits). El FC Pirineus Starc Hotel (31 punts en 14 partits) manté el tercer lloc a la taula classificatòria, però ara es troba a cinc punts del primer classificat, a més de tenir el goal-average particular perdut amb la UD Can Trias. Per tant, a hores d'ara, les urgellenques depenen dels resultats que aconsegueixin ambdós equips vallesans en les properes jornades per recuperar la possibilitat de proclamar-se campiones.

El duel entre el FC Pirineus Starc Hotel i la UD Can Trias va ser vibrant fins que poc abans de l'equador del segon període (min 65) la vallesana Xènia Ristol va ampliar el mínim avantatge adquirit per les egarenques durant la primera meitat (0 a 1). Des de l'inici de la confrontació, ambdues formacions van evidenciar el seu anhel d'imposar-se a l'oponent. Xènia Ristol va avançar les visitants a l'electrònic (min 21), una circumstància que va provocar la intensificació dels embats ofensius de les amfitriones. A la represa, aquesta mateixa jugadora va determinar el guanyador del partit en assolir un doblet. En el tram final del matx (min 85), la seva companya Sara Itziar Larumbe va establir el marcador definitiu (0 a 3).

Taules en el duel entre montmajorenques i manresanes

El FC Montmajor i el FC Pirinaica van protagonitzar un altre partit trepidant al feu de les berguedanes que va finalitzar en taules (1 a 1). La central Raquel Aran va atorgar avantatge a les amfitriones de seguida (min 07), però la portera manresana Sheila Artigas va tornar a exhibir la seva qualitat tècnica en transformar, aquesta vegada, una pena màxima (min 38). Artigas va determinar, l'anterior jornada, el triomf de les vermelles contra la UE Calaf en materialitzar, de forma magistral, un servei de falta a la frontal de l'àrea de penal del conjunt de l'Alta Segarra. Les calafines van golejar la formació que competeix amb el FC Pirinaica i el FC Montmajor per assolir la quarta posició final, l'Olímpic Can Fatjó (5 a 0). Un hat-trick d'Alba Planell (minuts 46, 55 i 84) i els gols d'Emma Sarret (min 42) i Clàudia Roig (min 67) van fonamentar la golejada. Així doncs, el FC Pirinaica es consolida al quart lloc de la taula classificatòria (31 punts). Rere la formació dirigida per Denis Prado i Laura Tejado trobem l'Olìmpic Can Fatjó (28), el FC Montmajor (26), la UE Calaf (24) i el CE Navàs (23). Les navassenques es van imposar al CD Badia (1 a 0), gràcies al gol marcat per Judith Aguayo (min 21).

El CE Moià signa la tercera victòria

Per últim, al Municipal de Capellades, el CE Moià va aconseguir el tercer triomf a la lliga en superar el conjunt amfitrió (1 a 2). Les jugadores entrenades pet Rafael Arnau ja gaudien d'un substancial avantatge al minut 6. Ruth Herrero i Joana García de Mendoza ho van possibilitar amb les seves anotacions. Un penal executat i transformat per Anna Itziar Font (min 80) va incitar el CF Capellades a competir per assolir l'empat en el tram final de la confrontació, però aquesta possibilitat no es va materialitzar. En conseqüència, a hores d'ara, les moianeses ocupen l'onzena posició a la classificació (9 punts) i obren un marge de quatre punts amb el conjunt capelladí, dotzè (5).

Pel que fa al grup 6è, el CF Castellterçol va descansar, aquest darrer cap de setmana. La victòria del Gerunda FC al terreny de joc del CD Borgonyà (0 a 4 ), permet al conjunt gironí (35 punts) arrabassar el tercer lloc a les castellterçolenques (33).

Valuós triomf del CE Berga a la Primera Divisió

El Club Esportiu Berga va ratificar la millora de les seves prestacions i va sotmetre la Fundació Terrassa FC B (3 a 1). Així doncs, l'actual ratxa positiva de les blanc-i-vermelles ja és de cinc jornades (dues victòries i tres empats). Berta Santamaria (min 14) i Júlia Bascompte (min 41) van encarrilar el triomf de l'equip dirigit per Pau Gallardo durant el primer període (2 a 0). Mar Expósito va ampliar l'avantatge a la represa (min 58) i Patricia Ballesteros va marcar l'honorífic gol de les egarenques (min 87).

Per la seva banda, el Club Gimnàstic de Manresa va jugar un dels millors partits de la temporada contra el CF Torelló. Tot i això, les escapulades van cedir al Gimnàstic Parc contra el segon (1 a 2). La formació osonenca es va avançar ben aviat a l'electrònic (min 16), gràcies al gol concretat per Ariadna Llivina. Les amfitriones no es van destarotar, van evidenciar el seu tarannà competitiu i un gol en pròpia porteria d'Aina Viñas (min 75) va establir una igualada (1 a 1) que Paula Sánchez va desfer quan ja semblava definitiva, en el temps de recuperació del segon període.

També va oferir una notable versió el CF Solsona d'Alexandre Estany contra el nou tercer classificat, la UD Cassà. Núria Riu va replicar de seguida (min 06) el matiner gol concretat per Neus Juncà per al conjunt gironí (min 02). A la represa, la visitant Carla Plenacosta va atorgar la victòria a la UD Cassà (1 a 3) amb un doblet (minuts 65 i 80).

Després de la disputa de la 19a jornada del grup 2n de la Primera Divisió Femenina, el CE Berga escala fins a la tretzena posició a la taula classificatòria (21 punts) i el CF Solsona davalla fins a la quinzena (19). La derrota impedeix al Club Gimnàstic de Manresa (17) abandonar el setzè lloc, la tercera i última plaça que aboca al descens de categoria.

Pel que fa al grup 1r, tant el CE Òdena com el CF Martorell van encaixar una nova derrota. Les blanc-i-vermelles van cedir al Municipal Torrent de Llops contra la UE Sants (0 a 2) i les anoienques van caure al terreny de joc del CD Ribes (5 a 1). El CF Martorell davalla fins a la divuitena i última posició (7 punts), degut a la coincidència de la seva enèsima ensopegada amb l'empat assolit per la barcelonina UD Parc. Malgrat tot, només dos punts separen el conjunt martorellenc del primer equip que eludiria el descens, l'AE Sant Vicenç (9). Per tant, les blanc-i-vernelles encara poden aconseguir la permanència.

La fitxa tècnica

FC Pirineus Starc Hotel. Luna Marcet, Belén Rivera, Beatriz de Oleza, Nourel Houda, Llúcia Salgado, Meritxell Rozas, Anna Hernández, Caren Angelina Aramayo, Queralt Llompart, Clàudia Buchaca i Estela Victoria Corral. També van jugar Montse Bayó, Abril López, Paula Farràs, Anna Ribera, Noah Casas i Andreina José Silva.

UD Can Trias. Clàudia Baró, Marta Campmany, Paula Bedmar, Cristina Camacho, Aroa López, Judith Pérez, Ana Núñez, Marta Alonso, Xènia Ristol, Rocío Mínguez i Carla Vera. També van jugar Marina Altoé Matamoros, Caterina Liébanas, Ana Defauce Fernández, Sara Itziar Larumbe i Judit Alquezar.

Àrbitre. Sr. Santiago Álvarez Contreras (Delegació de Lleida). Va amonestar la visitant Ana Núñez (min 75).

Gols. 0-1 Xènia Ristol min 21, 0-2 Xènia Ristol min 65 i 0-3 Sara Itziar Larumbe min 85.

Estadi. Municipal Emili Vicente (la Seu d'Urgell).