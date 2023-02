Dues persones han resultat ferides lleus en una baralla entre aficionats del Barça i del Manchester United que ha tingut lloc als voltants del Camp Nou poc abans del partit que ha enfrontat els dos equips aquest dijous al vespre a Barcelona en la ronda prèvia als vuitens de final de l'Europa League. Els Mossos han explicat que cap a les sis de la tarda han rebut una alerta de l'enfrontament al carrer Comandante Benítez, tocant a la Travessera de les Corts.

La Guàrdia Urbana també ha assistit a l'incident. Un cop allà, la policia ha identificat una persona que ha rebut un cop d'ampolla al cap i una altra que ha sofert ferides al nas. Ambdues han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els Mossos han explicat que no hi ha hagut detinguts en relació a aquest incident i que tampoc hi ha hagut altres incidències destacades entre les dues aficions en les hores prèvies al partit.