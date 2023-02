Els futbolistes masculins i femenins dels equips sèniors del Club Esportiu Berga, el Futbol Club Montmajor i el CCR Alt Berguedà es van reunir aquest dimecres, dia 15, al vespre per jugar junts a futbol i llançar un contundent missatge contra els atacs a la diversitat sexual en l'esport.

L'acte es va fer amb motiu del dia internacional contra la LGTBIfòbia, que se celebra aquest diumenge, 19 de febrer. El Consell Comarcal del Berguedà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga, va organitzar un partit amistós amb jugadors dels tres clubs que compten amb les dues categories, masculina i femenina, dins dels seus primers equips.

En la trobada es va viure un gran ambient lúdic i reivindicatiu. Els representants dels tres equips es van barrejar i es van enfrontar entre ells per demostrar que l'esport ha de ser una eina per trencar barreres.

El president del Consell Comarcal, Josep Lara, va destacar abans de lpartit que "el futbol berguedà ha enviat avui un missatge d'unitat contra la discriminació en el món de l'esport. Tothom ha de poder gaudir de la seva pràctica i l'activitat física, sigui quina sigui la seva orientació sexual, identitat i expressió de gènere".

El conseller d'Esports Abel Garcia va agrair la implicació dels tres clubs i va voler remarcar que "el futbol i l'esport són un espai ideal per aprendre i compartir valors, esforç i amistat. Les agressions, insults i la violència i la discriminació han de quedar fora dels terrenys de joc i de tots els àmbits de la societat".

Finalment, la regidora de Feminisme i LGTBI, Roser Rifà, va explicar que "és rellevant visibilitzar que a l'esport, i més concretament al futbol, que són esdeveniments de masses, hi ha de tot, com a tot arreu. És una setmana rellevant perquè hi ha hagut una persona, un futbolista de Primera Divisió [en referència a Jakub Jankto, cedit pel Getafe a l'Sparta de Praga] que ha sortit de l'armari i ha expressat com costa viure amagant aquest tipus de coses en un món molt masculí. De mica en mica anem fent passes".

El partit va durar uns 25 minuts i es va disputar en format de futbol-11. S'hi van veure gols, assistències i bones jugades, però el resultat, guanyar o perdre, era el menys important.