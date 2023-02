L'esquiador barceloní de La Molina Club d'Esports Albert Ortega ha acabat en el lloc 23 l'eslàlom gegant dels Campionats del Món, que finalitzen aquest diumenge a les estacions alpines de Courchevel i de Meribel, a França. Ortega havia estat 24è al final de la primera baixada, i ha millorat un lloc en la segona, per a la qual s'ha classificat entre els trenta millors, que són els que aspiren al triomf final. El seu temps total ha estat de 2.38.99, a 4,91 del primer classificat i nou dominador de l'esquí alpí mundial, el suís Marco Odermatt.

D'aquesta manera, l'esquiador de l'equip ceretà finalitza una participació en els mundials en què va destacar per una gran vuitena posició en la supercombinada alpina. Després va ser 33è en el supergegant, no va disputar el paral·lel per guardar forces i ha finalitzat en el lloc 23 el gegant dels que han estat els seus segons mundials. En els primers, fa dos anys a Cortina d'Ampezzo, va ser 21è en aquesta mateixa disciplina i dotzè en la supercombinada. La participació del club de La Molina s'espera que finalitzi diumenge amb la presència de Quim Salarich en l'eslàlom, tot i que l'osonenc ha tingut un problema físic per culpa d'una hèrnia els darrers dies.