El Covisa Manresa visita aquest dissabte a la tarda (18 hores) la pista del Penya Esplugues, conjunt que ocupa zona de descens, amb catorze punts menys que els bagencs, però que en la primera volta van imposar-se al Pujolet per 2-4. L'equip de Borja Burgos vol vèncer per mantenir sòlidament, o millorar, una quarta plaça reforçada durant la setmana per la decisió del jutge únic de competició de donar-li per guanyat el partit a l'Hospitalet.

Els blanc-i-vermells afrontaran el partit amb les baixes d'Ambròs i Terri, que s'afegeixen a la d'Asís, i amb la incorporació del juvenil Aleix Pérez. A més, el Covisa dobla durant el cap de setmana, ja que diumenge jugarà a Olesa en partit de Copa Catalunya.