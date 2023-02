Havia de venir al mercat d’hivern, però un problema informàtic («va ser per 18 segons», va al·legar llavors Mateu Alemany, director de futbol del Barça) va frustrar la seva arribada llavors. Ara, el club blaugrana ha anunciat el fitxatge de Julián Araujo, el lateral dret mexicà (21 anys), fins al 30 de juny del 2026</strong>, procedent de Los Angeles Galaxy. El Barça no ha revelat el cost del traspàs.

El Barça confia que prosperi el seu recurs al TAD (Tribunal d’Arbitratge Esportiu) perquè li permeti la inscripció del nou fitxatge. De moment, en els pròxims dies, el defensa s’unirà als entrenaments del Barça Atlètic sota la direcció de Rafa Márquez. Disposa Julián Araujo de la doble nacionalitat (mexicana i nord-americana), per la qual cosa va estar jugant en les categories inferiors dels EUA abans de debutar amb la selecció absoluta del país dels seus pares, que van néixer a Mèxic.

«És un somni fet realitat, fa tres o quatre anys era a Arizona fent les proves pel Barça Academy i ara estic fitxant pel millor club del món»

«És un honor ser el primer jugador de la Barça Academy que firma pel club», ha dit el lateral destre als mitjans oficials de l’entitat. «És un somni fet realitat, fa tres o quatre anys era a Arizona fent les proves pel Barça Academy i ara estic fitxant pel millor club del món», ha reconegut Araujo.

«M’agradaria ser un exemple per a les futures generacions per demostrar que els somnis es poden complir», ha indicat el defensa, que s’ha definit com «un jugador agressiu, a qui li agrada assistir els meus companys. Han sigut unes setmanes llargues, però ja soc aquí. Vull començar ja, el primer que he de fer és adaptar-me. És complicat definir amb paraules els meus sentiments».