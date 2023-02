El Covisa Manresa no va aprendre gran cosa de la derrota de la primera volta de la competició a casa contra la Penya Esplugues (2-4) i avui hi ha tornat a caure per 4-0, en un duel en què no s'ha notat la diferència entre un conjunt, el bagenc, que és quart i lluita per entrar al play-off i un altre que ocupava zona de descens. Els locals han tornat a utilitzar la tàctica del primer duel, amb constants interrupcions i amb la voluntat d'alentir el joc, un ritme del qual el conjunt de Borja Burgos, que ja ha entrat poc intens al partit, s'ha contagiat.

La primera meitat ha estat dolentíssima, amb gairebé cap ocasió creada pels visitants, que no han estat capaços de capgirar una dinàmica que, a sobre, els ha portat a encaixar un gol. Ha estat després d'una falta que Álex ha marcat l'1-0. Si la Penya Esplugues ja jugava a que no passés res, només li ha faltat el gol per tancar-se més. A la represa, el Covisa, un pèl més incisiu, ha fet un pal i ha posat a prova en una ocasió Royo, però aquesta situació no ha durat gaire i, a més, als sis minuts, una altra errada ha provocat que Gerard anotés el segon gol de la Penya. Amb tot del revés, el Covisa ha provat la tàctica del porter-jugador, però ha estat igual d'imprecís que abans i, ja totalment desesperat, ha comès errades que han propiciat que Patrick i Alegre completessin una dolorosa golejada. PENYA ESPLUGUES: Royo, Álex, Gerard, Guille, Oriol -equip inicial- Tatu, De Juan, Alegre, Patric, Canals i Puig COVISA MANRESA: Arriero, Lavado, Xavi Cols, Santa, Aaron -cinc inicial- Noguera, Iker, Manu, Riba, Álex Pérez i Cella (ps) ÀRBITRES: Tarrés i Ruso GOLS: 1-0 Álex min 16, 2-0 Gerard min 31, 3-0 Patrick min 39, 4-0 Alegre min 40