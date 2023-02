Els petits grans futbolistes col·lapsaran Berga

Berga no només serà Carnaval durant tot el cap de setmana. Més de 2.000 persones ompliran la ciutat i els voltants de futbol i alegria. El motiu és la novena edició del torneig Ciutat de Berga de futbol benjamí, un torneig ja consolidat en aquesta data d'aturada de competicions i que aplegarà 32 formacions entre la fase prèvia d'avui i la final de demà. Una matinal d'esport el dissabte al matí i durant tot el diumenge al camp municipal per trobar el successor de l'Espanyol, vencedor de la passada edició, en derrotar el Girona a la final.

El torneig té la col·laboració de l'Ajuntament i del Consell Comarcal, però el pes específic recau en el Club Esportiu Berga. El seu coordinador, Sergi Torrabadella, explica que aquesta "és la millor edició de les anteriors, totes seguides menys la del 2021, que no es va poder fer per la pandèmia. Hem arribat a un nombre rècord d'equips, un total de 32 i, a més, sis d'ells són d'estructures professionals, la qual cosa reforça el nivell del campionat". Aquestes formacions són les de l'Espanyol, el Barça, el Vila-real, l'Osasuna, l'Osca i el Llevant els quals, evidentment, passen directament a la fase de grups de diumenge". El coordinador berguedà fa especial èmfasi en el fet que "tots ells venen amb el seu benjamí A, o sigui, amb la millor formació que poden portar, la qual cosa demostra que el Ciutat de Berga es troba entre els seus objectius per guanyar-lo".

Fins i tot des del Japó

El torneig, a més, adquireix un caire internacional amb la presència d'una selecció japonesa de jugadors del seu campionat. El motiu de la seva presència és que "la importància del torneig corre de boca en boca i ells han vingut amb el campionat com a principal objectiu. Passen una setmana aquí, amb tot d'activitats, i el torneig serà la part culminant". També arriben d'altres conjunts de fora de Catalunya, com el Logronyo o el Montecarlo, una formació de base de Saragossa de força prestigi.

Torrabadella destaca que en l'edició de l'any passat "el Barça va quedar eliminat en els quarts de final pel Girona, la qual cosa demostrar que guanyar el torneig no és gens senzill, fins i tot per als planters més grans. De fet, als setze equips ja classificats d'ofici se n'hi afegiran quatre més provinents de la fase prèvia que es disputarà avui dissabte. "Aquesta està formada pels conjunts més propers i també pel Sabadell, que va formalitzar tard la seva inscripció". I és que, segons explica Torrabadella, la voluntat de jugar el torneig és gran i "fins i tot enguany hem hagut de descartar clubs de Champions" que el volien disputar.

Creixement en espai i quantitat

Per tal d'evitar que s'hagi de descartar equips en futures edicions, com la propera, en què es celebrarà els deu anys del torneig, la intenció és ampliar les instal·lacions per poder encabir-hi un altre camp de futbol-7. Torrabadella explica que "es vol posar gespa artificial al camp de terra del costat i ja està previst que es faci, tot i que no se sap quan. Quan ho tinguem a punt, no sé si a temps per a la propera edició, podrem ampliar el nombre d'equips que disputin la fase final a 32 i créixer comptant els de la fase prèvia". I és que d'una altra manera "no podem incloure-hi més equips. El calendari ja està molt comprimit i no es pot encongir més".

Perquè el moviment d'aquests dies és força gran a la comarca.Torrabadella explica que "els hotels de Berga com l'Estel o el Berga Parc estan plens. També el Cal Candi, a Vilada, i l'Hostal Sant Martí de Puig-reig, on hi ha les famílies del Vila-real. A més, ens han explicat que algunes formacions també han llogat cases rurals per a aquests dies". Aquest fet suposa una important empenta per al sector turístic de la ciutat, tot i que "el dissabte a la tarda hem hagut de fer mans i mànigues, ja que coincideix un carnaval cada cop més gran amb l'arribada dels autobusos d'alguns equips". Avui al vespre, de fet, s'ha organitzat una rebuda al mateix camp de futbol perquè tothom "se senti benvingut" a la festa.

Estrelles del futur

Un dels atractius d'un torneig d'aquest tipus és la presència de joves jugadors que, qui sap, amb els anys es poden convertir en estrelles. Sergi Torrabadella recorda que "en els primers anys, no teniem els futbolistes que venien tan controlats. Però a partir de la tercera o quarta edició ja sí i recordem que va venir a jugar Hugo Garcés, justament amb el Montecarlo, que ara és una de les perles del planter del Barça. I encara amb anterioritat, amb el mateix equip blaugrana, Lamine Yamal, de qui es parla tant i que ja s'ha entrenat alguns cops amb el primer equip". El Ciutat de Berga, per tant, ja és un trampolí per a les estrelles del futur.