L'Igualada Grupo Guzmán veu com se li van acabant les oportunitats per salvar-se. A la seva derrota per 2-4 contra el Martinelia Manlleu cal afegir la victòria de Las Rozas per 3-5 a la pista del Voltregà, amb la qual cosa les madrilenyes s'escapen a quatre punts i la salvació se situa a sis.

Això que les jugadores de Jordi Mier es van avançar en una jugada d'Aida Mas rematada en semierrada per Blanca Angrill. Però en la jugada següent, Ona Castellví ha empatat des del mig del camp. Just abans del descans han caigut dos gols més i, fins al final, com a mínim el públic ha pogut veure un autèntic golàs, el 2-4, en una acció individual de la mateixa Angrill. IGUALADA GRUPO GUZMÁN: Carla Batlle, Blanca Angrill, Pati Miret, Aida Mas, Helena de Sivatte -equip inicial- Arian Martín, Maura Santo, Mar Bricollé, Gina Balcells MARTINELIA MANLLEU: Abril Alonso, Joana Comas, Nara López, Ona Castellví, Elisabet Gurri -equip inicial- Júlia Canal, Anna Bullo, Mireia Codinach ÀRBITRE: Belles GOLS: 1-0 Angrill min 7, 1-1 Castellví min 8, 1-2 Codinach min 18, 1-3 López min 21, 1-4 Castellví min 34, 2-4 Angrill min 40