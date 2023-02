L'Igualada Rigat no ha pogut sumar els tres punts a la pista del Girona, on ha caigut per 1-0 contra un adversari que encara lluita per no perdre la categoria. D'aquesta manera, no ha pogut completar una setmana que hauria estat de sis punts, ja que dimecres havia derrotat el Voltregà per 3-1 en confrontació ajornada el cap de setmana anterior pel compromís internacional dels jugadors de Cesc Fernández.

La jugada decisiva ha arribat poc abans del descans, quan Moi Aguirre s'ha endut una bola entre tot de rebots i ha estat certament hàbil en aixecar l'estic i picar-la cap a baix quan s'havia aixecat per superar Guillem Torrents. Els igualadins, possiblement cansats per l'esforç, no han pogut provocar perill i encara sort que Torrents ha evitat un gol de falta directa de Borja Ramon. GARATGE PLANA GIRONA CH: Jaume Llaverola, Àlex Grau, Marc Vázquez, Borja Ramon, Moi Aguirre -cinc inicial- Carles Sánchez, Àlex Cantero, Biel Nadal, David Ariza IGUALADA RIGAT: Guillem Torrents, Gerard Riba, Tety Vives, Roger Bars, Marc Carol -equip inicial- Uri Llenas, Bernat Yeste, Aleix Marimon, Mats Zilken ÀRBITRES: Cantos i Iglesias GOLS: 1-0 Aguirre min 20