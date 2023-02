El Sala 5 Martorell no ha pogut sumar cap punt en la visita del segon classificat de la categoria, un Burela FS que ha demostrat la qualitat dels seus jugadors, que s'ha avançat i que després ha tornat a marcar quan l'1-2 anotat per Fouad semblava més amenaçador. El resultat d'1-5 final ja ha arribat quan els locals s'ho han jugat tot amb la tàctica del porter-jugador, que no ha resultat per culpa de les imprecisions i per la gran actuació del porter Kaluza.

De fet, el conjunt de Víctor González ha pagat car anar per darrere en el marcador des de massa aviat, quan Pitero, un incordi durant tot el partit, ha avançat el seu equip. Al descans s'ha arribat amb 0-2, després d'una altra anotació de David Pazos i calia remar molt per remuntar davant d'un adversari de tanta categoria. I ha semblat que podia passar quan Fouad ha reduït la distància a la mínima expressió. Però només un minut més tard, tota l'esperança ha caigut amb el gol de Lucho. A més, només tres minuts més tard, Pitero ha anotat l'1-4 que ja semblava decisiu. En ple desconcert, Lucho ha fet el cinquè, quan encara faltaven nou minuts per al final. Els locals ho han provat amb la tàctica del porter-jugador, però Kaluza i la defensa han estat immensos. SALA 5 MARTORELL: Imad, Mármol, Dani Castro, Bermusell, David Ruiz -equip inicial- Fouad, Pavel, Eric Panés, Oussama, Pau Albacete, Ibai BURELA FS: Kaluza, Lucho, Rikelme, Alberto, Nando -equip inicial- Isma, David Pazos, Nito, Antón Armejo i Pitero ÀRBITRES: Reig i Sanclemente GOLS: 0-1 Pitero min 4, 0-2 David Pazos min 13, 1-2 Fouad min 25, 1-3 Lucho min 26, 1-4 Pitero min 29, 1-5 Lucho min 31