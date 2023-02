El Cadí la Seu ha caigut derrotat aquest diumenge al Palau d'Esports contra el potent Casademont Saragossa (67-74) en un partit que s'ha complicat al final per a les urgellenques arran de dificultats ofensives i també de desconcentració. Segurament l'erràtic arbitratge no ha ajudat el conjunt de Jordi Acero, que quan guanyava per 64-60 a poc més de sis minuts per al final ha rebut un parcial de 0-9 primer, que després s'ha convertit en un 3-14, que ja ha estat inapel·lable.

I tal com va passar a Salamanca entre setmana, en què l'últim període també va arruïnar el partit, ha estat una llàstima, perquè el Cadí, que continua amb la baixa de la seva jugadora més determinant, la base Laura Peña, ha controlat el joc en tot moment. De la mà d'una excel·lent Stephanie Watts, autora de 22 punts i de cinc triples, el Cadí ha anat mantenint sempre una distància que ha arribat a ser de sis punts (61-55) a l'inici del darrer quart. Però llavors han arribat les faltes no indicades, violacions estranyes del joc no assenyalades i, tot i una tècnica a l'entrenador visitant, Carlos Cantero, tot de situacions que han afavorit les aragoneses. Aquestes, ben dirigides per Tate, han aprofitat l'ocasió i s'han endut la victòria. CADÍ LA SEU: Ramette 4, Watts 22, Strautmane 5, Bahí 3, Tunstull 4 -cinc inicial- Kovacevic 9, Raventós 12, Brotons 2, Pujol i Soler 6 CASADEMONT SARAGOSSA: Tate 11, Ortiz 5, Gimeno 11, Fiebich 13, Geldof 8 -cinc inicial- Grande 2, González 2, Oma 11, Alonso, Gatling ÀRBITRES: Esteve, Marqueta i Acevedo PARCIALS: 23-17, 37-34 (descans) 54-50, 67-74