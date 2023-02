La investigació de la Fiscalia de Barcelona apunta que Josep Contreras, exdirectiu del Barça ja mort, va exercir d’intermediari entre el club i el fill d’Enríquez Negreira per canalitzar els pagaments pels suposats informes arbitrals, segons ha revelat el diari ‘El País’, pels quals va acabar abonant entre 1,4 milions d’euros entre 2016 i 2018 després de ser descobert per una inspecció fiscal de l’Agència Tributària.

Aquesta informació indica que els pagaments al fill de Negreira no es van fer de manera directa, sinó que van ser distribuïts a través de Tresep, una empresa instrumental a nom de Josep Contreras, que va exercir de directiu del Barça en l’època de Josep Lluís Núñez, Joan Gaspart i Josep Maria Bartomeu.

Comissions de fins al 50%

A més, quan no era directiu del club blaugrana exercia de membre de la comissió esportiva, vinculat sobretot al Barça Atlètic, a més de ser president del Gavà i exercir fins i tot de vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, època en què va teixir ponts amb la Reial Federació Espanyola gràcies a la seva gran amistat amb l’expresident Ángel Villar.

Contreras, que va morir aquest Nadal, rebia, segons les informacions recollides per ‘El País’, una comissió. De vegades era tan elevada que arribava fins a al 50% de la factura. El Barça, després d’un primer comunicat públic al conèixer-se la notícia avançada per SER Catalunya, ha mantingut silenci, tot i que ha iniciat una investigació sobre aquest cas que es farà de manera «externa».

Javier Enríquez, fill de Negreira, era propietari i únic accionista de Soccercam, tot i que, segons la investigació de la Fiscalia, no cobrava directament del Barça, sinó que utilitzava Tresep com a mitjancer, que va rebre del Barça, com va indicar el diari ‘El Mundo’, 728.000 euros només entre 2015 i 2028 per 19 factures sobre «prestació de serveis educatius-esportius», a més de «l’emissió d’informes».