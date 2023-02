El Manresa CBF U18 es va reconciliar amb la victòria a Tona (52-69). Les de la capital del Bages van mostrar un gran nivell de joc durant la primera meitat d'enfrontament, moment que han utilitzat per a sentenciar el duel i aconseguir la segona victòria d'aquesta segona fase.

El partit va començar amb un U18 dominador que es feia fort a la seva cistella i aprofitava les accions ràpides per a no permetre que les locals es posessin en zona i alentís el ritme de joc. Una dinàmica que a les manresanes no els convenia. Aquesta superioritat en el ritme, es va traslladar també al marcador, i amb tan sols 20 minuts disputats, les visitants ja estaven a gairebé més de 30 punts de diferència (44-15).

Una represa fluixa en defensa per part de les bagenques va propiciar que les jugadores del Tona poguessin anotar amb consistència. Una circumstància que les permetia practicar, ara sí, una defensa zonal que no afavoria als interessos manresans. Tot i que les locals retallessin el desavantatge, aquest continuava sent considerable. En un darrer esforç, les jugadores del Manresa CBF U18, van augmentar el seu nivell i van assegurar la victòria visitant.