El Barça s'endú una novena edicio del torneig Ciutat de Berga que bat els rècords d'expectació

El FC Barcelona es va imposar en una final molt emocionant al RCD Espanyol (3-2) i va aconseguir la victòria en la novena edició del torneig Ciutat de Berga de futbol benjamí. El campionat, que ha durat dos dies, entre la fase prèvia de dissabte i la fase definitiva d'ahir, ha portat 32 equips, un dels quals del Japó, al recinte del Centre d'Esports Berga, entitat coorganitzadora de l'esdeveniment, juntament amb el Consell Comarcal i l'Ajuntament. Els responsables de l'esdeveniment es van mostrar molt contents per com ha anat tot i ja anuncien que estan treballant per a una desena edició que suposi "un abans i un després".

D'aquesta manera, el coordinador del CE Berga Sergi Torrabadella explicava, després de l'entrega de premis d'aquest diumenge al vespre, que "estem molt contents de com ha anat tot. Hi ha hagut un gran ambient durant els dos dies del torneig i crec que, pel que hem vist de nombre d'entrades venudes, hem superat els dos mil visitants de l'any passat". Torrabadella afirmava que "els responsables d'aquests equips que han vingut estan molt acostumats a anar a campionats d'aquest tipus a tot arreu i ens han comunicat que els ha quedat ganes de repetir. Fins i tot algun d'ells ens ha reconegut que l'any passat van descartar venir a Berga per anar a un altre lloc i havia estat una equivocació". També han rebut bones sensacions de part de la hostaleria de la comarca, que ha estat plena durant tot el cap de setmana. "No hi ha hagut cap incident enlloc i això encara ens alegra més". Una desena edició sonada Un cop apagades les llums d'aquesta edició, ja es pensa "en la del desè aniversari, que volem que sigui sonada". Els responsables del Berga ja van explicar que, per tal de créixer quant a número de participants, caldria arranjar el camp petit de terra que hi ha darrere d'una porteria i poder aconseguir que es juguin tres partits alhora, i no els dos d'ara. De tota manera, Torrabadella afirma que "voldríem mantenir el nivell de cara a la temporada que ve i, si pot ser, portar algun equip més dels que habitualment disputen la Champions. A més, també créixer quant a la invitació de formacions de l'estat espanyol". En aquesta ocasió, els dos conjunts debutants han estat el Llevant i l'Osca, que han expressat la voluntat de tornar-hi a ser quan se'ls convidi. Des del punt de vista esportiu, les sis estructures professionals han estat presents en els quarts de final, on també s'han ficat el Montecarlo aragonès i la Damm. El conjunt cerveser, a més, va arribar a semifinals, en què va caure contra l'Espanyol (1-3). El Barça va derrotar el Llevant en l'altra semifinal i va recuperar el ceptre de mans dels pericos, campions la temporada passada, en vèncer per 3-2 amb un penal a última hora.