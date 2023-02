El duet format per les letones Liga Miljone i la seva filla, Inese Geca-Miljone, va ser un mur insuperable pel CG Puigcerdà, que va quedar fora de la final de la lliga femenina en perdre els dos duels de semifinals que va disputar a la pista del CH Jaca després d'imposar-se fa quinze dies a la capital cerdana en l'obertura de la sèrie al millor de tres partits. Les aragoneses van vèncer dissabte per 8-3 i diumenge per 5-2 i van assolir el pas a la final, on es jugaran el títol amb el SH Majadahonda, que es va desfer del Quimeras Valdemoro en guanyar per 2-0 el segon partit del play-off després d'adjudicar-se el primer per 1-2.

Les ceretanes es van avançar en cadascun dels dos partits jugats a Jaca, però no en van tenir prou agafant la iniciativa per trencar els pronòstics. Dissabte, els gols de Pareja, Giménez i Rodríguez van ser insuficients per aturar el vendaval ofensiu de les locals, incloses les tres dianes de Geca-Miljone.

La bona actuació de la portera Carolina Moreno va contribuir a alimentar les esperances cerdanes. El tercer i decisiu partit va ser més igualat, però novament el segon període (5-0 el dissabte) va marcar diferència (2-0). Els cinc gols locals els van fer Liga (2) i Geca-Miljone (3), i els catalans van ser obra de Vallejo i Pareja.

Malgrat la derrota, l'equip va acabar fent un bon paper en unes semifinals en les que va perdre l'ucraïnesa Diana Kovtun. En una temporada en que a l'inici va tenir problemes per entrenar per falta de gel, el grup ha estat per sobre de les expectatives. Ara, toca la Copa, en format de lligueta, i amb el CHH Txuri Urdin com a primer rival.

Cinquè curs seguit a semifinals de la lliga masculina

El CH Jaca també serà el rival del CG Puigcerdà en les semifinals de la Lliga masculina, després de la victòria assolida aquest cap de setmana a casa contra el CHH Txuri Urdin per 8-5. En un matx igualat i intens, els ceretans van sumar els punts que converteixen en intranscendent el duel contra el Huarte de la darrera jornada de la fase regular.