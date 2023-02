Joan Soteras ha explicat aquest dilluns que "el futbol català vol unió" en la presa de possessió com a president de la Federació Catalana de Futbol després de vèncer en la repetició de les eleccions, que es van celebrar la setmana passada. "El futbol català no vol divisió ni confrontació. Ho vam dir i hem complert. Tornem a ser aquí. Els clubs ens han tornat a donar la seva confiança. Hem tornat a vèncer, i aquesta vegada amb una majoria aclaparadora", ha afegit el dirigent en un acte celebrat a la seu central a Barcelona.

Soteras, que ha pres possessió del càrrec juntament amb la seva junta directiva, es va imposar a les eleccions de dilluns passat amb 503 vots pels 335 de Juanjo Isern i els 12 de Pep Palacios. El mandatari, que va arribar a la presidència de la FCF el 2018, ha dit que el seu propòsit és continuar implementant el programa que va posar en marxa després de vèncer les eleccions del maig del 2022 que el Tribunal Català de l'Esport (TCE) va ordenar repetir en detectar irregularitats en 175 vots després de la impugnació del candidat Álex Talavera.

"La implementació del nou pla de competició ja està en marxa. Els equips volen estar en la nova Superlliga, una categoria que servirà perquè els equips puguin fer el salt en millors condicions al futbol estatal", ha explicat Soteras. D'altra banda, ha destacat que "el 2023 serà recordat per la implementació del futbol formatiu per anys de naixement". La idea del dirigent és "començar pels més petits i acabar d'aquí uns anys amb els més grans".

L'acte ha tingut una representació destacada dels clubs catalans de Primera Divisió. Hi han estat el president del FC Barcelona, Joan Laporta; el president del Girona FC, Delfí Geli; i el conseller del RCD Espanyol, Rafa Marañón. D'altra banda, el president de la RFEF, Luis Rubiales, no ha pogut estar de forma presencial a la presa de possessió, però ha deixat un vídeo destinat a Soteras i la seva junta directiva: "Us desitjo el millor i que et deixin treballar durant els anys que et queden de mandat".

"No és normal que es pagui per fer informes a la FCF"

Joan Soteras també ha dit que "no és normal que es pagui per fer informes a la federació", després de ser preguntat pels fets relacionats amb Josep Maria Enríquez Negreira , vicepresident del comitè tècnic d'àrbitres de la Federació Espanyola de Futbol fins al 2018, i a qui, segons diversos mitjans, l'ens federatiu català va pagar per fer compres de material, vídeos d'anàlisi arbitrals i actes amb sobrecost.

"Jo no en tenia ni idea. Fa 17 anys (l'assumpte es remunta al 2006), jo no en sabia res i crec que els dos o tres presidents anteriors a mi tampoc. En el cas que s'hagi fet, no és normal. Nosaltres ara no paguem ningú perquè ens faci informes", ha afegit Soteras. El 2006 es va destapar que Enríquez Negreira i el seu fill Javier Enríquez Romero haurien rebut aquests pagaments gràcies a la bona relació que el primer tenia amb Francesc Casajuana Rifà, aleshores màxim responsable arbitral de la federació catalana.

Sempre segons les informacions publicades, Rifà hauria encarregat la impressió de 4.000 reglaments per a 1.400 àrbitres i uns vídeos sobre anàlisis arbitrals que els col·legiats catalans mai no van arribar a visionar. A més a més, la FCF hauria pagat 0,17 euros a DASNIL 95, empresa propietat d'Enríquez Negreira, per cada unitat d'acta quan el preu estipulat era de 0,09 euros.

Aquestes operacions van quedar plasmades en factures que la mateixa federació catalana va publicar durant la presidència de Jordi Roche, que aleshores va posar en marxa una investigació del cas. Cal recordar que la Fiscalia de Barcelona investiga un presumpte delicte de corrupció entre particulars a una empresa de Josep Maria Enríquez Negreira, exàrbitre i vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) entre el 1994 i el 2018, per uns pagaments d'1,4 milions realitzats per el FC Barcelona entre el 2016 i el 2018.