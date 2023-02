Modric, Ceballos i Ansu Fati

La transició mai no és fàcil, però resulta inexorable. A Espanya coneixem bé el significat del terme: vam passar de la dictadura a la democràcia en un període dur i valent protagonitzat per un polític anomenat Adolfo Suárez, que va saber adaptar-se i encapçalar el canvi amb intel·ligència i valentia, conceptes clau per afrontar aquestes situacions. Menys transcendent, només faltaria, és la transició al futbol. Passar del que és vell al que és nou requereix una combinació de sensibilitat i mà ferma per respectar la llegenda mentre s’obre pas al jove. És llei de vida, res ni ningú no és immune al pas del temps. Al Reial Madrid, per exemple, arriben temps de canvi. La generació de les cinc Champions s’esgota, espremuda al màxim, però encara vigent. El club sap que Modric podria emprendre l’aventura àrab, cosa que suposaria un impuls perquè Ceballos, una dècada més jove, adquireixi continuïtat en el projecte de futur madridista. L’afició, per descomptat, aposta per l’utrerà a base de càntics. Kroos, mentrestant, s’ho pensa, però tot apunta que seguirà una temporada més amb un paper notablement menor per l’empenta de Camavinga i Tchoaumeni.

El de Benzema és un cas complex. El seu físic comença a ressentir-se, Ancelotti ja el dosifica, i treu el cap, fulgurant, el jove Álvaro Rodríguez. Amb deu minuts a Pamplona n’hi ha hagut prou per certificar que hi ha davanter, que se’n pot tibar sense arriscar, que la baixa de Karim ja no és un drama. Aquí la clau serà la gestió del vestidor d’Ancelotti. L’italià, que ja ha viscut de tot al futbol, ho està fent bé, progressivament, sense traumes ni grans titulars, respectant les llegendes amb fets i declaracions i augmentant el protagonisme dels joves. Al Barça ha costat molt deixar enrere la generació per la qual va apostar Van Gaal (Valdés, Puyol, Xavi, Iniesta) i va enlairar Guardiola, amb el millor Messi o Busquets, però ja és una realitat. L’afició, com passa al Bernabéu amb Ceballos, demana la continuïtat d’Ansu Fati. És clar, agrada el que és nou, el de casa. La transició funciona quan les parts assumeixen que el temps arriba a tothom. Com afrontar aquest moment marca la frontera entre un adeu digne i un d’amarg.