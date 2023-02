El pilot surienc Josep García (Red Bull KTM Factory Racing) ha començat com un tro en el Campionat d'Espanya d'enduro, fent una exhibició de força a la prova inaugural del certamen celebrada aquest passat cap de setmana a Santiago de Compostel·la. Conduïnt la KTM 250 EXC-F, el corredor bagenc se situa líder de la general després d'imposar-se a Sergio Navarro (Husqvarna) i Zachary Pichón (Sherco).

"Encara no havia tingut l'oportunitat d'estrenar la nova moto en cursa i aquest cap de setmana ha estat genial", va declarar García. "Tenim una base molt bona i, tot i que és evident que encara ens queden detalls per polir, estem en el bon camí i només ens falta afinar una mica més", va afegir: "estic molt content de començar així, aquest era l'objectiu".

Garcia va deixar clar des del primer moment que aniria a per totes. El surienc va marcar el millor temps al supertest del divendres, i tant dissabte com diumenge va aconseguir dues victòries inapel·lables. D'aquesta manera, se situa líder de la general i de la categoria E1 en el retorn a la cilindrada en la que va guanyar el Mundial del 2017.

"Els temps del dissabte van ser molt bons i el diumenge m'he sentit igual de ràpid. Hem realitzat algunes petites modificacions en la suspensió que m'han ajudat a anar més segur i no cometre errades", va apuntar García: "no he anat per terra en cap moment tot i que era una cursa complicada, amb especials trencades, fet que ens ha anat molt bé per provar".

Els participants en la cita d'apertura del campionat estatal van haver de maniobrar en un terreny inusualment sec per l'època de l'any, molt complicat per les pedres soltes i les arrels relliscoses. No obstant això, García va dominar amb autoritat la jornada del dissabte treient-li 1 minut i 29 segons a Navarro, aconseguint el millor registre en 11 de les 12 especials després de fer quatre voltes al recorregut. Diumenge, amb una volta menys, el surienc va tornar a guanyar, amb un avantatge d'1 minut i 6 segons sobre Marc Sans (Yamaha).

"Estic molt content de com m'està anant tot. Em trobo molt bé, físicament i amb la moto. No he tingut cap baixada durant el dia", va explicar García: "intentarem continuar en aquesta línia per continuar millorant molt més".

El pilot de Coll de Nargó Jaume Betriu (KTM) va ser 5è i 6è en cadascuna de les dues jornades, primer i segon de la categoria E3.

La manresana Mireia Badia, per la seva part, va dominar les dues jornades en la categoria femenina.

El Campionat d'Espanya té cinc proves, dues de les quals a la Catalunya central. La propera cita tindrà lloc del 17 al 19 de març a Oliana. Després, els pilots hauran d'anar a Lalín (Pontevedra), del 5 al 7 de maig; a Silleda-Orixo (Pontevedra), del 15 al 17 de setembre; i a la Torre d'Oristà, del 13 al 15 d'octubre. A finals de març, el Mundial es posarà en marxa a San Remo (Itàlia).