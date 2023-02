El Cadí la Seu ha xocat contra la realitat europea i, després d'arribar als quarts de final de l'Eurocup Women, el seu zenit continental, ha caigut amb claredat davant de la qualitat del Galatasaray turc (61-86). El partit de tornada, que s'ha de disputar dimecres vinent a Istanbul, ja serà un tràmit i un bonic comiat a la competició.

No ha ajudat al Cadí ni la baixa de Laura Peña, que ja s'ha perdut els dos últims partits de lliga, ni la de la capitana Ariadna Pujol, que aquest dimecres mateix ha anunciat que fitxa pel Barça CBF. El Galatasaray n'ha tingut prou amb els punts de les nord-americanes Prince i Stevens, l'encert de la lituana Nacickaite i la intimidació i els rebots de la gegantina McCowan per mantenir a ritme les locals a la primera meitat i sentenciar el partit al tercer quart (8-29 de parcial).

En la primera part, el Cadí ha notat de seguida que les seves possibilitats dependrien molt de l'encert. El Sedis havia de basar-ho tot en els tirs de tres punts davant de la impossibilitat, per part de Tunstull o de Brotons, de fer mal a McCowan. En el primer quart ha estat l'altra pivot, la fina Azura Stevens, la que ha establert les primeres diferències, que han arribat a ser de deu punts i que s'han quedat en set en el primer descans.

El Cadí s'ha mantingut dins del partit en el segon parcial gràcies als tirs de tres de Georgina Bahí i de Stephanie Watts. La nord-americana, molt vigilada, ha viscut els millors minuts en aquest tram. Però ha sorgit la veterans base Epiphanny Prince per anar responent als punts de les dues jugadores locals i de Laia Raventós. Tot i això, el 31-40 del descans feia tenir esperances.

Sense cap possibilitat

Aquestes s'han evaporat en el tercer parcial. Una sortida del vestidor molt convincent de les otomanes, que s'han atipat de ficar pilotes a McCowan, i els triples de Nacickaite han propiciat que la diferència s'enfilés aviat als vint punts en l'equador del tram i que fos de trenta (39-69) al final, amb un Cadí molt col·lapsat en l'ofensiva.

El millor que han tingut les jugadores de Jordi Acero en el tram final, però, ha estat que no s'han entregat. Han aprofitat una certa baixada de braços de les turques per clavar, fins i tot, algun parcial de 8-0, amb una Tunstull recuperada i una Soler encertada. Han baixat dels 32 als 22 punts i, al final, s'han quedat en 25. Toca tancar etapa el millor possible i centrar-se en la lliga. Dissabte, a Sant Sebastià.