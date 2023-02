La gimnasta gironellenca del Club Egiba Laia Font s'ha classificat aquest dijous per a la final de salt de la prova de la Copa del Món que es disputa fins diumenge a la ciutat alemanya de Cottbus. Font ha fet dos salts que li han valgut una nota mitjana de 12,716 punts (8,566 el primer i 8.866 el segon), la sisena de les vint participants en la prova i, per tant, s'ha ficat en la final d'aquest aparell, que les vuit millors disputaran dissabte.

Aquest era el debut de la component de l'equip manresà en una competició d'aquest tipus i ho ha fet amb el seu millor aparell. Font és una especialista en el salt i ho ha demostrat amb un exercici que li ha reportat una nota més de dues dècimes per damunt del que necessitava per arribar a la final, ja que la novena classificada, la noruega Maria Tronrund, ha fet 12,483.

De cara a la competició de diumenge, totes les participants surten amb les mateixes possibilitats d'obtenir la victòria, ja que aquesta nota no s'acumularà. La millor ha estat per a la italiana Manila Espostio (13,383), seguida de la britànica Ruby Evan (13,200) i de la superveteraníssima uzbeka de 47 anys Oksana Txusovitina. Encara davant de Font s'han classificat la seva companya d'equip, l'alcoiana Laura Casabuena (12,799) i la txeca Alice Vlkova (12,733). Darrere de la gironellenca, també han entrat a la final la lituana Agata Vostruchovaite (12,600) i la també uzbeka Dildora Aripova (12,549).

Laia Font encara es podria classificar per a una altra final en aquesta cita de la Copa del Món, ja que divendres participa també en la competició de terra. En cas que també quedés entre les vuit primeres, la final es disputaria diumenge. De fet, la voluntat de la convocatòria de Laia Font per a aquest torneig, on està acompanyada pel tècnic del seu club Xavier Casimiro, era la d'agafar experiència per a cites posteriors i la classificació per a la final és un premi afegit. És la segona gimnasta de l'Egiba que arriba a una final d'una prova de la Copa del Món després que la també gironellenca Lorena Medina ho fes el setembre passat a París.

En aquesta jornada també s'han fet les eliminatòries de paral·leles asimètriques en les quals Laura Casabuena i una altra debutant, la gimnasta del Salt Gimnàstic Club Laia Masferrer, no han pogut entrar a la final.