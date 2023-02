El Barça es juga seguir viu a Europa aquest dijous, 23 de febrer, a Old Trafford davant un Manchester United amb qui va empatar a 2 en l'anada dels setzens de final de l'Europa League.

Tots dos equips arriben al matx en el millor moment de la temporada. Ja es va poder veure a l'anada de l'eliminatòria, que va permetre veure un partit molt vistós per a l'espectador i un duel europeu amb molt de nivell, propi de Champions League.

Baixes al Barça

A diferència del primer partit de l'eliminatòria, per a Old Traffod, el FC Barcelona tindrà baixes molt importants. Pedri es va lesionar en el partit al Camp Nou precisament contra el Manchester United i no podrà disputar la tornada. Tampoc Gavi, que va rebre una targeta groga a l'anada dels setzens. Totes dues baixes se sumen a l'absència d'Ousmane Dembélé, restant així molt potencial al conjunt de Xavi Hernández. Tot i això, el conjunt blaugrana recupera Sergio Busquets, que ja va entrar a la convocatòria de diumenge passat encara que no va jugar ni un minut.

Horari i on veure per TV el Manchester United - Barça

La tornada dels setzens de final entre el Manchester United i el FC Barcelona es disputarà aquest dijous 23 de febrer a les 21 hores a Old Trafford. La trobada es podrà veure en directe mitjançant el canal Movistar Lliga de Campions.

També pots seguir el Manchester United - Barça directe aquí, amb la narració minut a minut.