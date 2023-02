La gimnasta gironellenca del Club Egiba Laia Font ha quedat molt a prop aquest divendres de classificar-se per a la seva segona final en un debut en la Copa del Món de gimnàstica artística. Font serà la primera reserva en la competició de diumenge després d'haver estat novena en les prèvies.

L'exercici de Laia Font ha estat valorat per les jutgesses amb un 12,800 i s'ha quedat a només dues dècimes del 13,000 amb el qual han compartit el setè lloc l'alemanya Anna Lena König i la seva companya de selecció, l'alcoiana Laura Casabuena. La nota de dificultat de l'exercici de Font era més alta, un 5,1 per un 5,0 de les seves rivals, però les tres dècimes que ha perdut en l'execució han estat decisives.

Les altres sis classificades per a la final de diumenge han estat la japonesa Azuki Kokufugata (13,566), la britànica Ruby Evan (13,500), les italianes Alice d'Amato i Manila Esposito (13,466 i 13,333, respectivament), la neerlandesa Tisha Volleman (13,133) i una altra britànica, Poppy-Grace Stickler (13,066).

Preparant la final

Però tot i la no classificació per a la final de terra, la participació de la gimnasta de l'Egiba en aquesta competició ja es pot considerar un èxit gràcies al fet que aquest dissabte participarà en la de salt, el seu millor aparell, després d'haver estat sisena en les classificatòries de dijous. Ja se sap la llista de fortuna de la rotació definitiva, que es farà a la tarda, i Laia Font sortirà l'última de les vuit finalistes. Aquest fet atorga pressió, però també coneixement del rendiment de les seves rivals per tal de poder evolucionar en els dos salts que farà.

Les rivals de Laia Font, per ordre d'actuació, seran la txeca Alice Vlkova, Laura Casabuena, les uzbeques Dildora Aripova i Oksana Txusovitina, la lituana Agata Vostruchovaite, la italana Manila Esposito i la britànica Ruby Evan. Serà la segona gironellenca de l'Egiba en una final de la Copa del Món després de la de Lorena Medina, que va ser vuitena a París el setembre passat.