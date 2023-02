Els jugadors bagencs Pere Segura i Javier Muñoz van aconseguir la primera medalla d'or en un torneig internacional per al Pickleball Bages, en un campionat disputat a França. En concret, van endur-se la victòria en el Campionat de França del Raquette Club de Port Camargue, molt a prop de Montpeller.

El pickleball és una variant del tennis, amb molt predicament dels Estats Units, que barreja aspectes d'aquest esport, del bàdminton i del tennis taula, amb una pala semblant a les de pàdel però en una pista en què no hi ha parets, com en aquest darrer esport. L'Associació Pickleball del Bages fa els seus entrenaments a Cabrianes.

A part de la victòria de Segura i Muñoz, el campionat també va veure una bona posició de la parella formada per Eric López i Eric Segura, que va arribar fins a les semifinals.