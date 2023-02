El Barça es va quedar ahir fora, amb la seva derrota a Manchester, de la llista dels 16 aspirants al títol de l’Europa League. El sorteig se celebra aquest migdia a Nyon (Suïssa) amb la presència de tres equips espanyols: Reial Societat, Betis i Sevilla. Els dos primers van accedir directament als vuitens de final com a líders de la fase de grups, i el Sevilla ho va fer després de superar el ‘play-off’ davant l’Eindhoven, en el qual van estar implicats els equips eliminats en la primera fase de la Champions. El campió del torneig a la final de Budapest del 31 de maig entrarà directament al primer bombo de la Champions de la temporada que ve.

El condicionant que imposa la UEFA encara en aquesta fase del torneig és que no podran quedar aparellats clubs del mateix país, de manera que els tres equips espanyols no es podran enfrontar. El Betis i la Reial Societat ja no podien fer-ho per la seva condició de caps de sèrie, i, per tant, el Sevilla no jugarà contra cap dels dos.

Caps de sèrie

Els vuit classificats de la fase de grups tindran la condició de caps de sèrie, cosa que els permetrà disputar el partit de tornada al seu camp. Els gols a camp contrari no tindran valor doble com ja és norma en les eliminatòries a doble partit. Els caps de sèrie són l’Arsenal, el Betis, el Fenerbahçe, el Ferencváros, el Feyenoord, el Friburg, la Reial Societat i l’RU Saint-Gilloise. A l’altre bombo estaran rivals d’entitat com el Sevilla, l’Sporting CP, el Bayer Leverkusen, la Juventus, la Union Berlín, el Manchester United, la Roma i el Xakhtar.

Els horaris dels partits seran els mateixos del ‘play-off’ que van disputar el Barça i el Sevilla. Quatre es jugaran a les 18.45 hores, i els altres quatre, a les 21.00.